Sonuç belgesi kontrol kodu nedir? ÖSYM kontrol kodu nasıl öğrenilir?

Sonuç Belgesi Kontrol Kodu genellikle resmi sınav sonuçları, başvuru belgeleri veya devlet kurumlarının sağladığı belgelerde bulunan, belgenin doğruluğunu ve orijinalliğini doğrulamak için kullanılan bir koddur. ÖSYM Sonuç Belgesi Kontrol Kodu, ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) düzenlediği sınavların sonuç belgelerinde bulunan ve belgenin doğruluğunu teyit etmeye yarayan benzersiz bir koddur.

SONUÇ BELGESİ KONTROL KODU NASIL ÖĞRENİLİR?



Sonuç Belgesinin Alt Kısmında: Kontrol kodu, genellikle belgenin en alt kısmında yer alır ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan bir dizi şeklindedir.



"Kontrol Kodu" veya "Doğrulama Kodu" başlığıyla belirtilir.



KONTROL KODU NASIL ÖĞRENİLİR?



ÖSYM’nin Resmi Sitesine Giriş Yapın:



https://sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.



“Sonuç Belgesi Doğrulama” Sayfasını Açın:



Ana sayfada "Sonuç Belgesi Doğrulama" sekmesini seçin.



Gerekli Bilgileri Girin:



T.C. Kimlik Numarası



Sonuç Belgesi Kontrol Kodu



Doğrulama İşlemini Tamamlayın:



Girdiğiniz bilgilerin ardından sistem, belgenin doğruluğunu kontrol eder ve belgenizin orijinal olup olmadığını gösterir.



Bu kod, belgeyi değiştirme veya sahteciliği önlemek için ek bir güvenlik önlemidir. Eğer kontrol kodunuzu bulamıyorsanız, ÖSYM’nin resmi platformundan belgenizi tekrar indirebilirsiniz.





