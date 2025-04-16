Sonuçlarda son duruma ilişkin açıklama: Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarında son duruma yönelik araştırmalar sürüyor. Değerlendirme süreci devam ederken sonuçlara ilişkin açıklama geldi. Peki, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite öğrencilerine kamu ve özel sektörde staj imkânı sunan Ulusal Staj Programı (USP) 2025 başvuruları, 23 Aralık 2024 – 10 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Ancak, başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, belge kontrolü ve değerlendirme sürecinin ardından sonuçları açıklayacak.
SONUÇ AÇIKLAMASI
Ulusal Staj Programı Instagram sayfası üzerinden sonuçlara ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "Belge kontrol ve değerlendirme aşamaları devam ediyor. Ulusal Staj Programı stajyer havuzu kısa bir süre sonra işverenlerin erişimine açılacaktır. UlusalStaj Programı’nda değerleme sürecinin tamamlanmasına ve stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açılmasına çok az kaldı." denildi.
ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar açıklandığında, adaylar başvuru durumlarını kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. Ayrıca, güncel duyurular için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı'nın resmi sosyal medya hesapları takip edilebilir.
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