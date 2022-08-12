Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları erken açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'na alınacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için mülakatlar devam ederken, bazı adayların sonuçlarının e-devlet'ten yanlışlıkla yayınlandığı ortaya çıktı.

Haberler - NTV Haber 12.08.2022 - 13:15

Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları erken açıklandı

Millî Bakanlığı takvimine göre sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Sonuçlar 16 Ağustos’ta bakanlığın resmi sitesinden duyurulacak. Ancak sözlü sınavların 9. gününde bazı adaylar e-devlet'ten eriştikleri sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı.

Sınava giren adaylara verilen puanların e-devlete girildiği, girmeyen adayların ise puan kısmının boş olduğu belirlendi.

Sonuçların, e-devlet üzerinden görülmesinin ardından yetkililer harekete geçerek sistemi kapattı. Durumun, sehven yapılan bir hatadan kaynaklandığı belirtildi.

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