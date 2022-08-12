Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları erken açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Sonuçlar 16 Ağustos’ta bakanlığın resmi sitesinden duyurulacak. Ancak sözlü sınavların 9. gününde bazı adaylar e-devlet'ten eriştikleri sonuçlarını sosyal medyadan paylaştı.



Sınava giren adaylara verilen puanların e-devlete girildiği, girmeyen adayların ise puan kısmının boş olduğu belirlendi.

Sonuçların, e-devlet üzerinden görülmesinin ardından yetkililer harekete geçerek sistemi kapattı. Durumun, sehven yapılan bir hatadan kaynaklandığı belirtildi.