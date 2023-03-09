MEBBİS atanma başvurusu 2023: Sözleşmeli öğretmen/personel kadro başvurusu nasıl yapılır ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile sözleşmeli diğer personelin 7433 sayılı Kanun doğrultusunda memur unvanlı kadrolara atanmak üzere başvurularını 31 Mart'a kadar alacak.

MEB'DEN ATANMA BAŞVURULARI İÇİN DUYURU



MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, Milli Eğitim Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmen, sözleşmeli fizyoterapist, sözleşmeli idari büro görevlisi, sözleşmeli idari destek görevlisi ve sözleşmeli destek personelinin 7433 sayılı Kanun doğrultusunda memur unvanlı kadrolara atanmak üzere yapacakları başvuruya ilişkin duyuru yayımlandı.



ATANMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Başvurular kişisel şifre kullanmak suretiyle 31.03.2023 tarihi (bu tarih dahil) mesai bitimine kadar MEBBİS/Başvuru Modülü üzerinden gerçekleştirilecek, bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.



Sözleşmeli personel, MEBBİS üzerinden başvuru yaptıktan sonra yazı ekinde gönderilen durumuna uygun memur unvanlı kadroya atanma talebine ilişkin dilekçeyi doldurup ıslak imzalı olacak şekilde görev yaptıkları kurum/eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Olağanüstü hal ilan edilen illerde eğitim-öğretime ara verilmiş olması veya mevzuata uygun geçerli bir mazeret nedeniyle görev yaptıkları ilde bulunmayan sözleşmeli personelin e-posta, belgegeçer ve benzeri iletişim araçları ile kurum/eğitim kurumu müdürlüklerine göndermiş oldukları dilekçeleri kabul edilecek olup bu şekilde başvuru yapan sözleşmeli personel, ıslak imzalı dilekçelerini daha sonra kurum/eğitim kurumu müdürlüklerine teslim edeceklerdir.



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