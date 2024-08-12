Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? (Eş durumu tayin başvuru ekranı)

Sözleşmeli öğretmen eşlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, farklı illerde görevlerini sürdüren eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? (Eş durumu tayin başvuru ekranı)

Millî Bakanlığınca, her ikisi de sözleşmeli personel mevzuatına tabi olan eşlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

sözleşmeli öğretmen eşlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvuruları, 13-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? (Eş durumu tayin başvuru ekranı) - 1

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? (Eş durumu tayin başvuru ekranı) - 2

ATAMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmenlerin atama işlemleri 22 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Atama sonuçları personel..gov.tr adresinden ilan edilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yapılacak.

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