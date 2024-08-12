Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman? (Eş durumu tayin başvuru ekranı)

Millî Eğitim Bakanlığınca, her ikisi de sözleşmeli personel mevzuatına tabi olan öğretmen eşlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı. MEB sözleşmeli öğretmen eşlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvuruları, 13-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?



Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.



Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.