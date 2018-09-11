Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Sonuçlara "atama.meb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.