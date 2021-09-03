Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı (Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı)

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20 bin öğretmenin atama töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen ataması canlı yayında açıklandı.

Erdoğan, okullarda alınan önlemlere dikkat çekerken, "Salgın devam ediyor ama çocukları okullardan uzak tutma lüksümüz kalmadı. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde zihinsel, bedensel, kültürel gelişimleri bakımından okulların açık tutulması önemlidir. Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere de seslenerek aşı olma çağrısında bulundu .

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül’de yapılacağını duyurmuştu.

Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sonuçları bugün (3 Eylül Cuma) saat 13:00'dan itibaren E-Devlet ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden öğrenilebilecek.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN