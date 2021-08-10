Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman alınacak?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik alımı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül 2021'de açıklanacak.



ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?



Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır. Eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ



Sözlü sınavların yapılması: 17 Mayıs - 13 Haziran

Karantina nedeniyle sözlü sınava katılamayanların başvuruları: 17 Mayıs - 25 Haziran



Sözlü sınav sonuçlarının ilanı: 8 Temmuz 2021



İtirazların alınması: 12-16 Temmuz 2021



Atama tercihlerinin alınması: 1 - 6 Eylül 2021



Atama sonuçlarının açıklanması: 8 Eylül 2021