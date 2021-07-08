7 il merkezinde yüz yüze, 64 il merkezinde çevrimiçi olarak gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı.

Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet üzerinden veya PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden öğrenebilecek.

MEB sayfası için tıklayın

e-Devlet ile sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

İTİRAZ TARİHLERİ



Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.



ATAMA TERCİH VE SONUÇ TAKVİMİ



Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül 2021'de açıklanacak.

ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?



Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak. Eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacak.