Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu (Meb.gov.tr ile sözleşmeli mülakat yerleri sorgulama ekranı)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için bugün aday öğretmenlerin sözlü mülakat yerlerinin açıklandı.

Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak tarihleri arasında yapılarak öğretmen adayları ön başvurularını tamamladı.



SÖZLEŞME ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ SORGULAMA

MEB'in internet sitesinden açıklanan 2020 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimine göre 6-10 Ocak'taki ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta (bugün) ilan edildi.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV TARİHİ

Sözlü sınavlar 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ

Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.



Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İLK SIRADA

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

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