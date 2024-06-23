Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? MEB "Sözlü Sınav Rehberi" yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi ardından gözler mülakat sürecine çevrildi. Peki, sözleşmeli Öğretmenlik mülakatları ne zaman, nasıl yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? MEB "Sözlü Sınav Rehberi" yayımladı

652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik gereği alımında sözlü sınav yapılacak. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuru yapan ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? MEB "Sözlü Sınav Rehberi" yayımladı - 1

MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? MEB "Sözlü Sınav Rehberi" yayımladı - 2

SORULAR HAKKINDA

Soru cevap kâğıdında 3 soru yer alacak. Sorular; "Alanına ait bir ders işlenişinin veya öğrencilerle gerçekleştirilecek çalışmaların nasıl yapılacağının örneklerle açıklanması, genel kültür, bilimleri" konu başlıklarından oluşacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra yapılacak.

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