Spor yöneticiliği programlarına özel yetenek sınavı. Bu yıldan itibaren geçerli olacak

Spor yöneticiliği programlarına öğrenci alımı ÖZYES ile yapılacak.

YÖK 'ten yapılan yazılı açıklamada, Spor Bilimleri Dekanlar Konseyinin talebinin değerlendirilerek karara bağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu, 2026 YKS'den itibaren bu programa merkezi yerleştirme yerine ÖZYES ile öğrenci alınmasına karar verdi. Yükseköğretim Kurulunun söz konusu kararı üniversitelere resmi yazıyla iletildi." ifadeleri yer aldı.