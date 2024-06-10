Takdir - teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? Takdir - teşekkür hesaplama

2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesine günler kala takdir - teşekkür hesaplamaları bir kez daha gündeme geldi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, karne ve başarı belgesi heyecanı yaşıyor. Peki, takdir - teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? Takdir - teşekkür hesaplamanın ayrıntılarını derledik.

Takdir - teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? Takdir - teşekkür hesaplama

Öğrencilerin 2023-2024 öğretim yılını tamamlayıp notunu öğrenmesine kısa bir süre kaldı. Milyonlarca ilkokul ve ortaöğretim öğrencisi karnenin yanı sıra başarılı olmaları halinde takdir veya teşekkür belgesi de alabilecek.

Takdir - teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? Takdir - teşekkür hesaplama - 1

NASIL YAPILIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

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