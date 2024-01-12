Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir teşekkür hesaplamanın ayrıntıları...

Yarıyıl tatiline kısa bir süre kala karne heyecanı yaşayan öğrenciler bir yandan da takdir teşekkür hesaplaması yapıyor. Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alıyor. Peki, takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir teşekkür hesaplamanın ayrıntıları...

Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir teşekkür hesaplamanın ayrıntıları...

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci karnesini alarak 15 tatil sürecine girecek. Milli Bakanlığınca, , teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.

Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir teşekkür hesaplamanın ayrıntıları... - 1

NASIL YAPILIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

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