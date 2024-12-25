Takvim belli oldu: ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin akademik takvimi belli oldu. Belirlenen takvime göre, ATA AÖF final sınavları ocak ayında gerçekleşecek. Sınav için son kontrollerini yapan adaylar, oturum tarihlerinin yanı sıra sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi araştırıyor.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?



Üç oturumda tamamlanacak olan ATA AÖF final sınavı giriş belgelerinin ocak ayının ilk haftasında paylaşılması bekleniyor.



ATA AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?



ATA AÖF sınav giriş belgesi, ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden ya da obs.atauni.edu.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile alınabilecek.