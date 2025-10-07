Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı (GYS-ÜDS 2025) duyurusu

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TKGM) GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NE ZAMAN?



Sınav, Gazi Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde 29 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 10.15’te, Ankara’da tek oturum olarak gerçekleştirilecektir. Adayların sınav binasına en geç saat 10.00’a kadar giriş yapmaları gerekmekte olup, bu saatten sonra gelen adaylar sınav salonuna alınmayacak. Sisteme üye olan ve sınav ücretini yatıran adaylar, 24.11.2025 tarihinden itibaren sınava giriş belgelerini alabilecekler.



SINAV BAŞVURU KOŞULLARI



Sınav başvuruları 20.10.2025 tarihinden itibaren Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) üzerinden elektronik ortamda alınacak. Son başvuru tarihi 03.11.2025 saat 23:59 olarak belirlendi.



Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.



Açıkta, askerde veya ücretsiz izinde olan personel, YBS'ye pasif personel girişi bağlantısı ile giriş yapabilir.



Adaylar sadece bir unvana başvuru yapabilir ve başvuru süresi içinde başvurularını güncelleyebilirler.



Aday memur olarak görev yapan personelin başvurusu alınmayacaktır.