Tarih araştırmaları başladı: 2025 YKS ne zaman yapılacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 oturumuna geri sayım başladı. Bu yıl düzenlenen YKS'ye 3 milyon 120 bin 878 aday başvurmuştu. Peki, 2025 yılında YKS oturumları ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Tarih araştırmaları başladı: 2025 YKS ne zaman yapılacak?

Yeni yıla henüz uzun bir zaman olmasına rağmen, oturum tarihleri merak konusu oldu. Üniversite sınavına katılım sağlayacak öğrenciler, sınav hazırlıklarına YKS’ye kaç gün kaldığına göre hazırlıklarını sürdürecek. Üniversite sınavı AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştiriliyor. İşte, 2025 YKS hakkında bilgiler...

2025 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 takvimi henüz netleşmedi.

Bu yılki YKS oturumları ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince () 8-9 Haziran'da gerçekleştirilmişti.

YKS'nin gelecek yılki oturum ve başvuru tarihlerinin, bu yılın Kasım ayında açıklanacak 2025 ÖSYM Takvimi ile netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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