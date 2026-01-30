Tatil bitecek, 18 milyon öğrenci ders başı yapacak

Okullarda yarı yıl tatili sona eriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki resmi ve özel okullarda eğitim gören öğrenciler, iki haftalık tatilin ardından yeniden sınıflarına dönecek.

Tatil süresince dinlenme fırsatı bulan öğrenciler; ikinci dönemde dersler, sınavlar ve çeşitli kültürel etkinliklerle eğitim temposuna girecek.

LGS 14 HAZİRAN'DA, YKS 20-21 HAZİRAN'DA YAPILACAK

İkinci dönem, sınav gruplarında yer alan öğrenciler için ayrı bir önem taşıyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencileri, 14 Haziran'da sınava girecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar ise 20 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), 21 Haziran’da Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girecek.

İkinci dönem ise 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından 26 Haziran’da bitecek.