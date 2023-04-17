Tatildeki öğrencilerin sınav telaşı

NTV-Beyzanur Özer

Yaklaşık 19 milyon öğrenci, 14 Nisan itibarıyla ara tatile girdi.

Ramazan Bayramıyla birleştirilen tatil, 9 gün sürecek. Uzmanlar, sınava hazırlanan öğrencilerin bu süreçte dinlenmesi kadar ders tekrarı yapmasının da önemli olduğunu söylüyor.

Rehberlik Koordinatörü Yalın Kaya, şu an 8. sınıfların LGS'ye 7 hafta kaldığını dile getirirken son 6 hafta için tekrar bir gözden geçirme süresi olarak değerlendirildiğini aktardı.

Kaya, "Hangi konulardan eksikleri olduğunu belirlemeleri gerekiyor. Bunları belirledikten sonra da bir program oluşturup bu eksiklikleri tamamlamaları gerekiyor." dedi.



ÖĞRENCİLER ZORLANABİLİR

Depremler nedeniyle sınavlarda bazı değişikliklere gidildi.

LGS'de sadece 8. sınıfın birinci döneminden soru gelecek, üniversite sınavında ise 12. sınıftan sadece birinci dönem konuları sorulacak.

Uzmanlara göre, kısıtlı konuları içerecek olan sınavlar öğrencileri zorlayabilir.

LGS 4 Haziran'da, YKS ise 17-18 Haziran'da yapılacak.

