TBB, avukat ve stajyer avukatlara online eğitim programı başlattı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, avukat ve stajyer avukatlar için online staj ve meslek içi eğitim programları başlattı.



TBB'den yapılan açıklamada eğitimlerin, birlik merkezinde kurulan stüdyoda "https://www.facebook.com/barobirlik" ve "https://www.youtube.com/tbbtv" internet adresleri üzerinden canlı olarak avukat, stajyer avukat, hukukçular ve vatandaşlara açık olarak gerçekleştirildiği bildirildi.



Online staj eğitimi kapsamında 6 Nisan'dan bu yana, "Genel Olarak Avukatlık Stajı, Mesleğe Kabul, Barolar, TBB, Meslek Kuralları, Meslek Etiği, Disiplin Yargılaması", "CMK Uygulamaları", "Kira Tespit ve Tahliye", online meslek içi eğitimi kapsamında ise "Akit ve Akit Dışı Nedenlerle Bedensel Zararlarda Sorumluluk, "İş Hukukunda Mücbir Sebep, "Arabulucu Sözleşmesi, "7266 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi Kapsamında Yargıda Sürelerin Durması" gibi konularda eğitimler verildiği ifade edildi.



Yayınları anlık 4 bin izleyicinin takip ettiği, görüntülemenin ise 10 bini geçtiği belirtildi.



"BU DÖNEMİ EN İYİ ŞEKİLDE EĞİTİMLE GEÇİRELİM"



TBB Başkanı Metin Feyzioğlu da konuyla ilgili açıklamasında, ülke ve meslek olarak sıkıntılı günlerden geçildiğini, icraların durduğunu, adliyelerin fiilen çalışmadığını hatırlattı.



Yaşanan tüm sıkıntıların atlatılacağını vurgulayan Feyzioğlu, "TBB Eğitim Merkezi olarak evde kaldığımız bu dönemi en iyi şekilde eğitimle geçirelim, mesleki anlamda birikimimizi artıralım, hazırlanalım diye düşündük. Sabah saat 11.00'de stajyer avukatlarımıza destek anlamında staj eğitimi yapıyoruz. Öğleden sonra 14.00'te de meslek içi eğitim yapıyoruz. Özellikle genç meslektaşlarımızı online eğitimlerimizi izlemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.