TBB'den uzaktan eğitim kararına dava

Türkiye Barolar Birliği, Yükseköğretim Kurulu’nun üniversitelerde uzaktan eğitim kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açtı.

TBB'den uzaktan eğitim kararına dava

Türkiye Barolar Birliği (TBB) açtığı davada uzaktan kararının iptali istedi. 

Danıştay'da açılana davada; eğitim ve öğretimin şeklinin belirlenme yetkisinin üniversitelerde olduğu belirtildi. YÖK'ün yetkisini aştığı savunularak, uzaktan eğitim kararının yasalara aykırı olduğu bildirildi.

Depremzedelerin yurtlarında kalması için bu kararın alındığının hatırlatıldığı dava dilekçesinde, "Devletin depremzede yurttaşlarını barındırma yükümlülüğünü yükseköğretimi feda ederek gerçekleştirmeye çalışmasında, kamu yararı denetimi yapılmalıdır." ifadesi yer aldı.

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