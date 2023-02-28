TBB'den uzaktan eğitim kararına dava

Türkiye Barolar Birliği (TBB) açtığı davada uzaktan eğitim kararının iptali istedi.

Danıştay'da açılana davada; eğitim ve öğretimin şeklinin belirlenme yetkisinin üniversitelerde olduğu belirtildi. YÖK'ün yetkisini aştığı savunularak, uzaktan eğitim kararının yasalara aykırı olduğu bildirildi.