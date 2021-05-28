TED: Okullar Haziran ayında kapatılsın, Ağustos'ta tamamen açılsın

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tüm dünyada etkisini sürdürüyor.

Dünya ülkelerinin yaşam normallerini baştan yazan corona virüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor.

Bunun yanı sıra, Türkiye'de Bilim Kurulu tarafından virüsün yayılımını önlemek adına alınan tedbirler kısmi olarak sürdürülüyor.

Okullarda yüz yüze eğitime ara vermeye ilişkin alınan karar, sürdürülen tedbirler arasında yer alıyor.

UZAKTAN EĞİTİM 1 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamayla, ülke genelinde kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçildi.



Aynı açıklamada, diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edileği bildirildi.

"HAZİRAN'DA KAPATIP, AĞUSTOS'TA AÇALIM"

Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında kaybın büyük olduğunu açıkladı.

TED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, telafi eğitiminin uzaktan yapılmaması gerektiğini söyledi.

Müfredatın güncellenmesi gerektiğini de dile getiren Pehlivanoğlu, "Okulları Haziran'da kapatıp Ağustos ayında tamamen açalım" dedi.



ÖĞRETMENLER AŞILANIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanının aşılandığını duyurdu. Selçuk, 40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşı randevusunun açıldığını söyledi.



OKULLARINI HİÇ GÖRMEYEN ÜNİVERSİTELİLER