Tekfen Vakfı’nın burs başvuru tarihi belli oldu

Türkiye’nin önemli özel sanat kurumları arasında yer alan Tekfen Vakfı, klasik müziğe olan desteğini sürdürerek, burs programını bu yıl da sürdürüyor. Burs, kendine kariyer hedefi olarak orkestra müzisyenliğini seçen tüm lisans öğrencilerini kapsıyor. Başvurular "http://www.tekfen.com.tr" adresi üzerinden 22 Eylül tarihi itibariyle alınacak.

TEKFEN BURS BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ



TEKFEN'den yapılan açıklamada; "Burs başvurularımız 22 Eylül tarihinde başlayacaktır! 2025- 2026 yılı için burs tutarı ve burs sürecine dair tüm bilgiler en kısa süre içerisinde güncellenecektir."



BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Burs sonuçları Kasım ayı içerisinde sonuçlandırılır. Bursa hak kazanan öğrencilere e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapılır. Diğer adaylara ayrıca geri bildirim yapılmaz.



TEKFEN BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?



Tekfen Vakfı bursu sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki okullarda okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileri kapsar. Burslar Kasım-Mayıs ayları arasında her ayın 15’inde ya da 15’i hafta sonuna denk geliyorsa önceki Cuma ödenir.