TEKİNDER burs sonuçlarına ilişkin açıklama: TEKİNDER burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tekinder'in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "2025-2026 dönemine ait Eğitime Destek Bursu başvuru süreci 31-08-2025 tarihinde saat 17:00 itibariyle sona ermiş, Burs Komisyonu tarafından inceleme ve değerlendirme sürecine geçilmiştir. Adayların başvuruları sırasıyla incelenecek ve incelemesi bitenlerin sonuçları 01-10-2025 tarihi itibariyle web sitemizde bulunan sorgulama ekranında yayınlanacaktır. Bu nedenle Başvuru Sorgulama ekranını belirli aralıklarla ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. İş yoğunluğu nedeniyle, başvurular veya sonuçlarıyla ilgili gönderilecek olan mesaj ve e-postalara yanıt verilemeyecektir. İlginiz için teşekkür ederiz." denildi.

TEKİNDER BURSUYLA İLGİLİ BİLGİLER



Üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteğiyle bilinen TEKİNDER, yeni dönem bursları için önemli detayları duyurdu. Öğrencilerin maddi durumuna göre belirlenen burs miktarı, 2000 TL ile 5000 TL arasında değişiyor.



Bursların en dikkat çekici şartlarından biri ise diğer burslarla birlikte alınabilme koşulu. Adayların, KYK bursu ve diğer özel burslarla birlikte TEKİNDER bursundan faydalanma imkanı bulunuyor. Ancak, tüm bursların toplam miktarının 5000 TL'yi aşmaması gerekiyor. Toplam burs miktarı bu sınırı geçen öğrenciler, TEKİNDER bursuna hak kazanamıyor.



Burs imkanı, öğrencilere eğitim yılının 8 ayı boyunca sağlanıyor. Bu detaylar, öğrencilerin başvuru süreçlerini daha bilinçli yönetmeleri açısından önem taşıyor.