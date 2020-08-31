Telafi eğitim planı uygulanmaya başladı: EBA TV nasıl izlenir? EBA TV frekansı nedir?

2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan derslerle bugün başladı. EBA TV üzerinden öğrenciler için ilk ders zili çalarken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan öğrencilere 'iyi dersler' diledi. Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.



Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının bugün başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:



"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

MEB tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde eksik kalan konular EBA TV üzerinden yapılacak canlı ders yayınları ile gerçekleştirilecek. Özel okullarda 15 Ağustos'ta başlayan telafi eğitimi devlet okullarında 31 Ağustos tarihinde başladı.



EBA TV DERS PROGRAMI



Ziya Selçuk'un paylaştığı programa göre 1. sınıf hariç tüm sınıfların derslerinin hangi saat aralığında yapılacağı görünüyor.

EBA TV YAYINLARININ FREKANS VE TÜRKSAT UYDU BİLGİLERİ



HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3



SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : ¾



EĞİTİM KANALLARI UYDU AYARLARI NASIL YAPILACAK?

SD (Standart çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD, TRT - EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde TRT - EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT - EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) TRT - EBA TV İlkokul HD, TRT - EBA TV Ortaokul HD, TRT - EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde TRT - EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT - EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.



TKGS SİSTEMİ OLMAYAN CİHAZLARDA SD KANAL BULMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

1916 MHz frekansında geçmişte tarama gerçekleştiren ve daha sonra listesindeki kanalları silmeyenler, daha önce 11916 Mhz frekansında yayın yapan uydu alıcısı ya da uydu alıcılı televizyonunda TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD, TRT - EBA TV Lise SD kanallarını görecektir. Eğer bu kanallar listede görünmüyorsa, 11916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametrelerini uydu alıcısına ya da uydu alıcılı TV’ye girerek manuel tarama yöntemiyle ya da TURKSAT’ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle TRT - EBA TV İlkokul SD, TRT - EBA TV Ortaokul SD ve TRT - EBA TV Lise SD yayınları bulunabilir.

TKGS SİSTEMİ OLMAYAN CİHAZLARDA HD KANAL BULMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Uydu alıcılarında ya da uydu alıcılı TV’lerde 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametrelerini girerek manuel (elle) tarama yöntemi ya da TURKSAT’ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama ) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle TRT - EBA TV İlkokul HD, TRT - EBA TV Ortaokul HD ve TRT - EBA TV Lise HD yayınları bulunabilir.



SD UYDU ALICIM VAR KANALLARI İZLEYEBİLECEK MİYİM?



Evet, her 3 kanal da aynı zamanda SD yayın sağlayacaktır.



ÇAKIŞAN YAYINLAR OLDUĞUNDA NE YAPACAĞIM?



Yayınlar ilgili kanalda 1 veya 2 kez tekrar edecektir. Tekrarlayan yayın akışı da yine aynı kanaldan öğrenilebilecektir. Bu akışlar doğrultusunda hangi çocuğunuzun, hangi saatlerde TV’yi takip edebileceğini planlayabilirsiniz.



Ayrıca eba.gov.tr üzerinden yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecektir.



Konu eksiği olan öğrenciler eba.gov.tr üzerinden kendi sınıfına ve eksik konularına ait içeriklere ulaşarak tamamlama çalışması yapabilir.

Öğretmenleriniz tarafından EBA üzerinden gönderilebilecek çalışmalar (etkinlik, soru, diğer içerikler vb.) ile de öğrencilerin dersten uzaklaşmaması sağlanabilecektir.

OKULLAR 21 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?