Katılımın gönüllülük esasına bırakıldığı telafi eğitimi bugün başlıyor. Eğitimler, 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi sürecinde uzaktan eğitime yaşanan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi yaz boyunca okullarda eğitim öğretime devam edecek.

Telafi eğitimine katılım gönüllülük esasına bağlı bırakılmıştı. Bu kapsamda, telafiye katılmak isteyen öğrenciler başvurularını okul müdürlüklerine iletmişti.

Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda her okul öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre kendi telafi eğitimi planını hazırladı.



Bu kapsamda, yaz boyunca okullarda akademik, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri sürdürülecek.



Yaz aylarında yapılacak telafi eğitimleri 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimlerine 2021-2022 ders yılı boyunca da devam edileceğini açıklamıştı.