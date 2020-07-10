Temmuz ayı KYK burs ve kredileri yattı mı?

KYK burs ve kredi ödemeleri 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.

Anadolu Ajansı 10.07.2020 - 12:41

Temmuz ayı KYK burs ve kredileri yattı mı?

Üniversite öğrencilerinin yakından ilgilendiği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredileriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

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