Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih dönemi heyecanı bugün itibariyle başladı.
Doğru Tercih'te Sadık Gültekin'e konuk olan uzman eğitimciler, tercih döneminin en çok merak edilen sorularını yanıtlıyor.
Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mithat Kıyak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Bilgen, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Güliz Muğan ve Konservatuvar Müzik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Naci Madanoğlu, sizlerden gelen soruları cevaplıyor.
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