Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? Karnede zayıf varken teşekkür alınır mı?

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Karne gününün gelmesiyle birlikte öğrencilerde heyecan arttı.

Öğrenciler karnelerinin yanında yaptıkları ortalama puanına göre takdir veya teşekkür belgesi alırlar.

Ortalama puanlarının dışında tüm derslerden başarılı olan öğrenciler dönem ortalamalarının en az 70 puan alması halinde teşekkür belgesi almaya hak kazanacak.

KARNEDE 2 OLURSA TEŞEKKÜR BELGESİ ALINIR MI?

Bir diğer merak konusu da karnede 2 olması durumunda teşekkür alınıp alınamayacağı.

Karnesinde Türkçe ve Matematik derslerinden biri veya ikisi birlikte 2 gelen öğrenci karnesinde teşekkür belgesi alamıyor.

Türkçe ve Matematik dışındaki bir dersin 2 gelmesi durumunda ise teşekkür belgesi alınabiliyor.