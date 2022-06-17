Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? Karnede zayıf varken teşekkür alınır mı?

Okullarda karne günü gelince tüm öğrenciler takdir veya teşekkür belgesi alıp alamayacağını merak eder. Peki öğrenciler teşekkür belgesini kaç puanla alır? Teşekkür belgesi için en az kaç puan almak gerekir? Teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Zayıf varken teşekkür alınır mı?

Haberler - ntv.com.tr 17.06.2022 - 10:18

Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? Karnede zayıf varken teşekkür alınır mı?

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Takdir belgesi kaç puanla alınır? Takdir belgesi puanı hesaplama (MEB 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi)

Takdir belgesi kaç puanla alınır? Takdir belgesi puanı hesaplama (MEB 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi)

gününün gelmesiyle birlikte öğrencilerde heyecan arttı.

Öğrenciler karnelerinin yanında yaptıkları ortalama puanına göre takdir veya teşekkür belgesi alırlar.

Ortalama puanlarının dışında tüm derslerden başarılı olan öğrenciler dönem ortalamalarının en az 70 puan alması halinde teşekkür belgesi almaya hak kazanacak.

KARNEDE 2 OLURSA TEŞEKKÜR BELGESİ ALINIR MI?

Bir diğer merak konusu da karnede 2 olması durumunda teşekkür alınıp alınamayacağı.

Karnesinde Türkçe ve Matematik derslerinden biri veya ikisi birlikte 2 gelen öğrenci karnesinde teşekkür belgesi alamıyor.

Türkçe ve Matematik dışındaki bir dersin 2 gelmesi durumunda ise teşekkür belgesi alınabiliyor.

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