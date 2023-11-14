TEV burs mülakatları ne zaman? TEV 2023 burs başvurularında son durum

Türk Eğitim Vakfı (TEV) devlet üniversitelerinde eğitim alan, maddi durumu yeterli olmayan ve başarılı olan öğrencilere başka bir kurumdan burs almaması şartıyla burs veriyor. Burs başvuru sonuçlarının açıklanması ile şimdi de mülakat tarihleri merak konusu oldu. Peki, TEV burs mülakatları ne zaman?

TEV burs mülakatları ne zaman? TEV 2023 burs başvurularında son durum

2023-2024 eğitim yılında üniversite öğrencilerini burs ile desteklemek için Türk Vakfı (TEV) burs başvurularını aldı. için başvuru yapan binlerce şimdi ise mülakatlara odaklandı. İşte, TEV 2023 burs mülakatlarında son bilgiler...

TEV MÜLAKATI NE ZAMAN?

Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) resmi internet adresinde mülakatlara dair şu ifadeler yer alıyor;

Mülakatlarımızın genel olarak Ekim-Kasım aylarında yapılması planlanmaktadır.

Mülakata girecek adaylara, TEV tarafından evrak yükleme linki ve tarihi, mülakat tarihi ve mülakata katılım linki gibi bilgilendirmeler Ekim ayının ilk haftasından itibaren E-posta ve SMS ile birlikte bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...