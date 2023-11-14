TEV burs mülakatları ne zaman? TEV 2023 burs başvurularında son durum

2023-2024 eğitim yılında üniversite öğrencilerini burs ile desteklemek için Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvurularını aldı. Burs için başvuru yapan binlerce öğrenci şimdi ise mülakatlara odaklandı. İşte, TEV 2023 burs mülakatlarında son bilgiler...



TEV MÜLAKATI NE ZAMAN?



Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) resmi internet adresinde mülakatlara dair şu ifadeler yer alıyor;



Mülakatlarımızın genel olarak Ekim-Kasım aylarında yapılması planlanmaktadır.



Mülakata girecek adaylara, TEV tarafından evrak yükleme linki ve tarihi, mülakat tarihi ve mülakata katılım linki gibi bilgilendirmeler Ekim ayının ilk haftasından itibaren E-posta ve SMS ile birlikte bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden yapılacaktır.



