TEV bursu başvuru süreci devam ediyor: Son gün ne zaman?
TEV 2025-2026 burs başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Üniversite eğitim bursu başvuruları 15 Eylül'den bu yana devam ediyor. Peki, TEV bursu başvuruları için son gün ne zaman?
Türkiye’nin en köklü vakıflarından biri olan TEV, her yıl binlerce başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciye burs imkanı sunuyor. Bu yıl da üniversite eğitimine devam eden öğrenciler, belirtilen tarihler arasında çevrim içi başvuru sistemi üzerinden müracaat edebilecek.
TAKVİMİN AYRINTILARI
Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs başvuru takvimini duyurmuştu. Üniversite öğrencilerine yönelik TEV Üniversite Eğitim Bursu için başvurular 15 Eylül 2025 - 9 Ekim 2025 tarihleri arasında devam edecek.
TEV BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, TEV’in dijital platformu Obigenç üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Adaylar, sisteme giriş yaparak kişisel bilgilerini dolduracak, eğitim ve mali durumlarını beyan edecek. Ayrıca öğrenci belgesi, transkript, gelir durumunu gösterir belgeler, nüfus kayıt örneği ve vesikalık fotoğraf gibi gerekli evrakları sisteme yükleyecek.