TEV'den corona nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının çocuklarına burs

Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ile Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay corona virüs ile ilgili bir mektup yayınladı.



Mektupta “Korona Kahramanlarına Vefa Fonu”nu hayata geçirerek koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin ön saflarında görev alan ve virüs sebebiyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızın çocuklarına burs tahsis etmek için adım atıyoruz." denildi.

Öte yandan mektuplarda şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz gibi tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde öncelikli temennimiz, tüm dünyanın bu salgından bir an önce kurtulması. Bu mektubu da size bu eşi görülmemiş zamanda hepimize bir nebze umut vereceğini düşündüğümüz bir gelişmeyi paylaşmak için kaleme aldık.

Türk Eğitim Vakfı olarak, tam 53 yıldır maddi olanakları sınırlı olan öğrencilerimize burs desteği veriyoruz. Bu süreçte de bursiyerlerimiz ve bağışçılarımızla oluşturduğumuz çok kıymetli manevi bağ sayesinde birlikte, yan yana olduk. Tıp fakülteleri, sağlık meslek yüksekokulları ve sağlık meslek liselerinde destek verdiğimiz binlerce öğrencimiz oldu ve olmaya da devam ediyor. Bugün görüyoruz ki burs verdiğimiz “o gençler” şu anda durmaksızın hayat kurtaran birer kahramana dönüştü.



Tüm bursiyerlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız ile bir kez daha gurur duyduğumuzu ve onlara minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz.

Şimdi ise sıra bize geldi. Bizim sağlığımız için kendi hayatlarını feda eden sağlık çalışanlarımızın çabalarının bir karşılığı olmasa da yanlarında olduğumuzu hissettirecek bir proje başlatıyoruz. Türk Eğitim Vakfı olarak, “Korona Kahramanlarına Vefa Fonu”nu hayata geçirerek koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin ön saflarında görev alan ve virüs sebebiyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızın çocuklarına burs tahsis etmek için adım atıyoruz. TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu ile bu mücadelede yaşamını bizim için feda eden sağlık çalışanlarımızın çocuklarına eğitim hayatları boyunca destek vereceğiz. Amacımız sadece bununla da sınırlı değil. Önümüzdeki dönemde TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’nu salgın döneminde çalışmak zorunda olan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın da çocuklarını kapsayacak şekilde genişletmek en büyük arzumuz ve isteğimiz...



Bu anlamda sizden dileğimiz evlatlarımız, ülkemiz ve toplumumuz için hep daha fazlasını yapma gayreti içerisinde olduğumuz bu süreçte, burs fonumuzun geniş kitlelerce duyulmasına verebileceğiniz destek ile bu kıvılcımları hep birlikte meşalelere dönüştürebilmektir. Vereceğiniz bu destek inanın bizi çok mutlu edecektir.

Bugüne kadar göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve samimi destek için kalpten teşekkürlerimizi sunar, sağlıklı ve umut dolu günler dileriz."

