THE 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Türkiye'nin en iyi devlet üniversitesi ODTÜ oldu

ODTÜ, THE Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda, dünya genelinde yüzde 19,70'lik başarı diliminde yer alarak son 11 yılın en yüksek başarı seviyesine ulaştı



ODTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2022 sıralamasında 601-800, 2023 sıralamasında 501-600 bandında kendine yer bulan ODTÜ, açıklanan THE 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralama sonuçlarına göre 351-400 bandına ulaşarak yükselişini önemli bir seviyeye taşıma başarısı gösterdi.



Üniversite, sıralamada dikkate alınan birçok göstergedeki performansını önceki yıla göre önemli düzeyde yükseltmesinin yanı sıra öğretim boyutundaki sıralamasını da geçen yıla göre 76 sıra yükselterek dünya genelinde 213'üncü oldu.



Böylelikle ODTÜ, Öğretim ve Araştırma Ortamı alanlarında Türkiye'deki üniversiteler arasında en yüksek puana ulaştı.



THE 2024 sıralamasında üniversiteler Öğretim, Araştırma Ortamı, Araştırma Kalitesi, Endüstri ve Uluslararası Görünüş olmak üzere 5 alandaki 18 göstergeye göre değerlendirildi.



Sıralama kapsamında 2 bin 600'ü aşkın kurum için değerlendirme yapıldı, bunlardan 1904'ü sıralamaya dahil oldu.



Böylece kapsama alınan üniversite sayısı tüm zamanların en yüksek düzeyine erişti. 2024 sonuçlarına göre ODTÜ, THE Dünya Üniversiteleri Sıralamasında, dünya genelinde yüzde 19,70'lik başarı diliminde yer alarak son 11 yılın en yüksek başarı seviyesine ulaştı.