THE Awards Asia 2023’te İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran'a ödül

Yükseköğretim kurumları arasında olağanüstü liderlik ve kurumsal performansı takdir etmek amacı taşıyan, Londra merkezli tanınmış uluslararası derecelendirme platformu Times Higher Education (THE) tarafından verilen THE Awards Asia 2023’ün sonuçları Hong Kong’da düzenlenen törenle açıklandı.
THE Awards Asia 2023’de “Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi” ve “Yılın Öğrencilere Yönelik Tanıtım Kampanyası” kategorilerinde finale kalan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), “Yılın Öğrencilere Yönelik Tanıtım Kampanyası Ödülü” kategorisinde Mansiyon Ödülünü alarak Türkiye’yi bir kez daha gururlandırdı.
Geçtiğimiz sene düzenlenen THE Awards Asia 2022’de iki kategoride finale kalan ve “Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi Ödülü”nü alarak söz konusu ödülü Türkiye’ye getirmeyi başaran ilk üniversite olan İYTE, bu sene de Yılın Öğrencilere Yönelik Tanıtım Kampanyası Ödülü kategorisinde mansiyon ödülünün sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.
İYTE, son yıllarda yürüttüğü başarılı tanıtım kampanyasıyla ödül aldığı kategoride, Japonya, Çin, Hong Kong, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerin prestijli üniversiteleri ile yarıştı.
Hong Kong’da düzenlenen törene katılan İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran Mansiyon Ödülü sonrası yaptığı açıklamasında İYTE’nin uluslararası arenada giderek güçlenmesi için üniversitede yoğun bir emek saf edildiğinin altını çizerek; “Amacımız bir yandan Enstitümüzü Türkiye’nin teknoloji üssü olarak konumlandırmak, diğer yandan bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün, dünyada saygın bir araştırma üniversitesi olmaktır. Bu doğrultuda öğretim üyelerimiz, idari personelimiz, öğrencilerimiz, paydaşlarımız ve üniversite camiamızın diğer üyeleri ile birlikte eğitim, bilim, araştırma, yenilikçilik ve toplumsal katkı alanlarında mükemmelliği yakalamak ve sürdürmek için hep birlikte çalışıyoruz. Mansiyon Ödülünü aldığımız kategori olan Yılın Öğrencilere Yönelik Tanıtım Kampanyası çalışmalarımızda da aynı hedef doğrultusunda yine tüm kademelerimizle iş birliği içerisindeydik. Belirleyip uygulamaya koyduğumuz stratejilerimiz sayesinde, Enstitümüzün en iyi öğrenciler tarafından tercih edilirliğinin yanı sıra ulusal ve uluslararası arenada bilinirliği de artmış bulunmaktadır.” dedi. Rektör Baran konuşmasını şöyle sürdürdü: “Üniversitemizde mensuplarımızın her birinin fikrini ve bakış açısını önemsiyor, üniversitemizin hedeflerine ulaşması için ortak akılla çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılık bulduğunu ve takdir edildiğini görmek, eminim ki üniversitemizin tüm mensuplarını en az benim kadar gururlandırmıştır. Benimle, bizimle birlikte, büyük bir emek ve özveriyle aynı yolda yürüyen sevgili İYTE ailemin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”
REKTÖR PROF. DR. BARAN'A "BİLİM DİPLOMASİSİ" ÖDÜLÜ
Uluslararası ilişkilere önemli katkılarda bulunan bilim insanlarını onurlandırmak üzere Dünya Bilimler Akademisi tarafından dört yılda bir verilen “Bilim Diplomasisi Ödülü 2022”nin (TWAS REGIONAL AWARDS 2022 in the subject area “Science Diplomacy”) sahibi Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran oldu.
Akademik ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra bilim diplomasisi alanındaki çalışmalarıyla da dikkatleri üzerine çeken İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, bilimin ve uluslararası bilimsel iş birliklerinin ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak küresel sorunların çözümü için kullanılması anlamına gelen ‘Bilim Diplomasisi’ ödülüne aday gösterildi ve söz konusu ödülü Türkiye’ye getirmeyi başaran ilk Türk bilim insanı oldu.
Rektör Baran’ın kariyerinin başlangıcından itibaren gerek ulusal gerekse uluslararası arenada bilim diplomasisi üzerine yaptığı çalışmaları jüri tarafından takdir edilerek bu ödül kendisine verildi. Rektör Baran, daha önce de 2016 yılında İtalya’nın Trieste kentinde düzenlenen “Bilim ve Diplomasi” ve 2018 yılında Amerikan Bilim İlerletilmesi Organiazyonu (American Association for the Advancement of Science) tarafından organize edilen “Bilim Diplomasisi ve Liderlik” programlarına tüm dünyadan seçilen sınırlı sayıda bilim insanından biri olmuştu.
Prof. Baran’ın 2018 yılı Kasım ayından beri Rektörlük görevini sürdürdüğü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2022 yılında Londra merkezli ve üniversiteleri değerlendiren ve derecelendiren en saygın kuruluş olan Times Higher Education’dan Yükseköğretimin Oskarı olarak bilinen “2022 Asya Ödülü”nü Uluslararasılaşma alanında almıştı.
Dünya Bilimler Akademisi 1983 yılında İtalya’nın Trieste kentinde, gelişmekte olan ülkelerden seçkin bir bilim insanı grubu tarafından gelişmekte olan ülkelerde bilimin ilerlemesi amacıyla kurulan özerk bir uluslararası organizasyondur. 1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği tarafından “Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi” olarak resmen başlatılmıştır.
Gelişmekte olan ülkelerde bilimin ilerlemesi için Dünya Bilimler Akademisi (UNESCO-TWAS), araştırma, eğitim, politika ve diplomasi yoluyla sürdürülebilir refahı desteklemek için çalışmaktadır.
2021 yılı sonu itibarıyla UNESCO-TWAS’ın 108 ülkeden 11’i nobel ödüllü olmak üzere 1300’den fazla seçilmiş üyesi bulunmaktadır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Gündem
- Haber