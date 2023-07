THE Awards Asia 2023’te İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran'a ödül

Yükseköğretim kurumları arasında olağanüstü liderlik ve kurumsal performansı takdir etmek amacı taşıyan, Londra merkezli tanınmış uluslararası derecelendirme platformu Times Higher Education (THE) tarafından verilen THE Awards Asia 2023’ün sonuçları Hong Kong’da düzenlenen törenle açıklandı.



THE Awards Asia 2023’de “Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi” ve “Yılın Öğrencilere Yönelik Tanıtım Kampanyası” kategorilerinde finale kalan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), “Yılın Öğrencilere Yönelik Tanıtım Kampanyası Ödülü” kategorisinde Mansiyon Ödülünü alarak Türkiye’yi bir kez daha gururlandırdı.



Geçtiğimiz sene düzenlenen THE Awards Asia 2022’de iki kategoride finale kalan ve “Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi Ödülü”nü alarak söz konusu ödülü Türkiye’ye getirmeyi başaran ilk üniversite olan İYTE, bu sene de Yılın Öğrencilere Yönelik Tanıtım Kampanyası Ödülü kategorisinde mansiyon ödülünün sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.



İYTE, son yıllarda yürüttüğü başarılı tanıtım kampanyasıyla ödül aldığı kategoride, Japonya, Çin, Hong Kong, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerin prestijli üniversiteleri ile yarıştı.



Hong Kong’da düzenlenen törene katılan İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran Mansiyon Ödülü sonrası yaptığı açıklamasında İYTE’nin uluslararası arenada giderek güçlenmesi için üniversitede yoğun bir emek saf edildiğinin altını çizerek; “Amacımız bir yandan Enstitümüzü Türkiye’nin teknoloji üssü olarak konumlandırmak, diğer yandan bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün, dünyada saygın bir araştırma üniversitesi olmaktır. Bu doğrultuda öğretim üyelerimiz, idari personelimiz, öğrencilerimiz, paydaşlarımız ve üniversite camiamızın diğer üyeleri ile birlikte eğitim, bilim, araştırma, yenilikçilik ve toplumsal katkı alanlarında mükemmelliği yakalamak ve sürdürmek için hep birlikte çalışıyoruz. Mansiyon Ödülünü aldığımız kategori olan Yılın Öğrencilere Yönelik Tanıtım Kampanyası çalışmalarımızda da aynı hedef doğrultusunda yine tüm kademelerimizle iş birliği içerisindeydik. Belirleyip uygulamaya koyduğumuz stratejilerimiz sayesinde, Enstitümüzün en iyi öğrenciler tarafından tercih edilirliğinin yanı sıra ulusal ve uluslararası arenada bilinirliği de artmış bulunmaktadır.” dedi. Rektör Baran konuşmasını şöyle sürdürdü: “Üniversitemizde mensuplarımızın her birinin fikrini ve bakış açısını önemsiyor, üniversitemizin hedeflerine ulaşması için ortak akılla çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılık bulduğunu ve takdir edildiğini görmek, eminim ki üniversitemizin tüm mensuplarını en az benim kadar gururlandırmıştır. Benimle, bizimle birlikte, büyük bir emek ve özveriyle aynı yolda yürüyen sevgili İYTE ailemin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

REKTÖR PROF. DR. BARAN'A "BİLİM DİPLOMASİSİ" ÖDÜLÜ

Uluslararası ilişkilere önemli katkılarda bulunan bilim insanlarını onurlandırmak üzere Dünya Bilimler Akademisi tarafından dört yılda bir verilen “Bilim Diplomasisi Ödülü 2022”nin (TWAS REGIONAL AWARDS 2022 in the subject area “Science Diplomacy”) sahibi Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran oldu.



Akademik ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra bilim diplomasisi alanındaki çalışmalarıyla da dikkatleri üzerine çeken İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, bilimin ve uluslararası bilimsel iş birliklerinin ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak küresel sorunların çözümü için kullanılması anlamına gelen ‘Bilim Diplomasisi’ ödülüne aday gösterildi ve söz konusu ödülü Türkiye’ye getirmeyi başaran ilk Türk bilim insanı oldu.