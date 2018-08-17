Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi ve Türk Hava Yolları (THY) arasında İş Garantili Eğitim Protokolü imzalandı.



Protokol doğrultusunda, THK Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, başvuru yapmaları gerekmeden THY'de öncelikli olarak işe başlayabilecek.

THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve THK Üniversitesi Rektörü Ahmet Erman Akbulut ile iş garantili "Teorik ve Uçuş Eğitim Sözleşmesi" protokolü imzaladıkları söyledi.



Atılgan, protokol doğrultusunda THK Üniversitesi mezunlarının THY'de öncelikli olarak işe başlayabileceğini belirterek, Türkiye'nin gururu THY ile böyle bir iş birliği içine girmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



THK'nin dünyada ilklerin öncüsü olduğunu ifade eden Atılgan, protokolün öğrenciler ve üniversite için çok yararlı olacağını vurguladı.



Öğrencilerin, pilotluk başvurusu, seçilmeleri ve kabul kriterlerinin THY tarafından belirleceğini anlatan Atılgan, "THK Üniversitesi, THY'nin belirlediği kriterleri ilan edecek ve alımın bu çerçevede yapılacağını duyuracak" diye konuştu.



Hava Ulaştırma Fakültesi pilotaj bölümü öğrencilerinin, 3. sınıftan 4. sınıfa geçtiklerinde bütün okul bilgilerinin THY'ye ulaştırılacağını ifade eden Atılgan, öğrencilerin THY'nin gerekli gördüğü İngilizce, Türkçe ve diğer yeterlilik sınavlarını geçtikten sonra THY'de 2. pilot olarak işe başlayabileceklerini söyledi.



Atılgan, öğrencilerin iş başvurusu yapmalarına gerek kalmayacağına dikkati çekerek, THY'nin kendi iç prosedürlerini tamamladıktan sonra önceliği THK Üniversitesi öğrencilerine vereceğini vurguladı.



THK'nin 93 yıllık birikimiyle 2011'de THK Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesini kurduklarını belirten Atılgan, "THK Üniversitesi, Türkiye'nin geleceğinde en gerekli ve en prestijli eğitim kurumu olacak. Çünkü dünya havacılığa, uzaya doğru gidiyor. Ülkemizin gururu THY ile de böylesine anlamlı bir protokol imzalamaktan dolayı gururluyuz" dedi.