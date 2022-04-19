Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı (2022-TUS)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2022-TUS tercih işlemleri 26 Nisan saat 23.59'da sona erecek.



Adaylar tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek.



Adaylar, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'ndaki ilke ve kurallara göre tercihlerine yerleştirilecek.



Adayların, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 2022-TUS 1. Dönem yerleştirmeye ilişkin genel bilgi ve tabloları dikkatle incelemeleri istendi.



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