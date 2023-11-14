TR-YÖS/2 sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuç tarihi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) geçtiğimiz pazar günü yapıldı. TR-YÖS/2, 17 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil 14 ülkede toplam 35 sınav merkezinde uygulandı. TR-YÖS/2'ye 8 bin 927 aday katıldı. İşte, TR-YÖS/2 sınav sonuç tarihi...
CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI
Öte yandan ÖSYM'nin internet sayfasından, 2023-TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlandı.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2 sonuçları; 08.12.2023 tarihinde ilan edilecek.
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