TR-YÖS/2 sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuç tarihi belli oldu

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın sonuçlarına yönelik bekleyiş başladı. TR-YÖS/2 sınavı; Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde yapılmıştı. Şimdi ise adayların sonuç haberi beklemesi sürüyor. Peki, TR-YÖS/2 sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

TR-YÖS/2 sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuç tarihi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) geçtiğimiz pazar günü yapıldı. TR-YÖS/2, 17 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil 14 ülkede toplam 35 sınav merkezinde uygulandı. TR-YÖS/2'ye 8 bin 927 aday katıldı. İşte, TR-YÖS/2 sınav sonuç tarihi...

CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

Öte yandan ÖSYM'nin internet sayfasından, 2023-TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlandı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2 sonuçları; 08.12.2023 tarihinde ilan edilecek.

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