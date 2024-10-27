TR-YÖS/2 soru ve cevapları yayımlandı: TR-YÖS sonuçları ne zaman?

27 Ekim 2024 tarihinde uygulanan 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (2024-TR-YÖS/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’u erişime açıldı.



YÖS/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav sonucu 22 Kasım'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 2 yıl geçerli olacak.



Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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