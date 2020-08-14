Trakya Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.



Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Trakya Üniversitesi'ne Rektör olarak, Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu atandı.



PROF. DR. ERHAN TABAKOĞLU KİMDİR?

1967 yılında Kırklareli’nde doğdu. Tekirdağ-Hayrabolu nüfusuna kayıtlı olan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ilk ve ortaokul eğitimini Kırklareli’nin Alpullu ilçesinde tamamladı. 1981-1984 yılları arasında, parasız-yatılı sınavını kazanarak Edirne Lisesi’nde öğrenim gören Tabakoğlu, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca Adana’nın Pozantı ilçesinde mecburi hizmette bulundu.



1992 yılında Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladı. 1996 yılında “Göğüs Hastalıkları Uzmanı” oldu. 1997-1998 yıllarında GATA Çamlıca Asker Hastanesi’nde askerlik görevini yaptı. 1999 yılında Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda “Yardımcı Doçent”, 2005 yılında “Doçent”, 2011 yılında ise “Profesör” unvanını aldı. 2009 yılında, Trakya Üniversitesi Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Ünitesi’nin Kurucusu ve Sorumlusu oldu. Burada 5 yıl boyunca aralıksız görev yaptı. Ardından 2012 yılında “Yoğun Bakım Uzmanı” unvanını aldı. Bu süre zarfında, mesleki gelişim amacıyla, Trakya Üniversitesi dışında Hacettepe, Marmara, Gazi ve Erciyes gibi farklı üniversitelerde görev yaptı.



Ulusal ve uluslararası mecralarda, uzmanlık alanları olan “Göğüs Hastalıkları” ve “Yoğun Bakım” konularında çok sayıda bilimsel makalesi yayımlanan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ilgili derneklerde aktif olarak görev aldı.

Kariyeri boyunca Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Seçilmiş Doçent Temsilciliği, Tıp Fakültesi Hastanesi ISO Kalite Belgesi İç Denetim Sorumluluğu, Tıp Fakültesi Farabi Koordinatörlüğü, Yabancı Uyruklu Öğrenciler Akademik Danışmanlığı, Uyku Kliniği Göğüs Hastalıkları Sorumluluğu, Trakya Üniversitesi Eğitim Komisyonu Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliği gibi birçok farklı idari ve akademik görev üstlendi.