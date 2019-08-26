İlişkili Haber Bakan Pekcan'dan okul alışverişi öncesi velilere uyarı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, yazılı açıklamasında, yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrenci ve velilere, okul alışverişlerinde dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin uyarılarda bulundu.



2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle çok sayıda marka ve çeşitte kırtasiye malzemelerinin satışa sunulduğunu belirten Şahin, reyonlarda genellikle çizgi film kahramanlarıyla süslenmiş, albenisi yüksek, renkli kırtasiye ürünlerinin satıldığını hatırlattı.



Şahin, söz konusu ürünlerden bir kısmının markasız ya da üretim yeri belirsiz olmaları nedeniyle çok ucuz fiyatlardan satışa sunulduğuna dikkati çekerek, çocuklar için albenisi, veliler için fiyatları nedeniyle cazip görünen bu ürünlerin sağlık açısından ciddi riskleri beraberinde getirdiğini bildirdi.



Güvenlik standartlarına uygun üretilmeyen ürünlerin kullanıcılar için başta hijyen kaynaklı olmak üzere sağlığın bozulmasına neden olabilecek riskler taşıdığına işaret eden Şahin, velilerin bu risklere karşı okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken basit ancak etkili yöntemlerin olduğunu kaydetti.



Şahin, bir ürünün ilgili standarda uygun üretilip üretilmediğinin, dolayısıyla sağlığa zararlı maddeler içerip içermediğinin ancak laboratuvar ortamında yapılan testlerle tespit edilebileceğini ifade ederek, velileri özellikle TSE markalı ürünleri tercih etmeleri konusunda uyardı.



"OKUL ALIŞVERİŞLERİNDE VE OYUNCAKLARDA 'CE' İŞARETİ ARANMALI"



TSE markasının 1964'ten bu yana ürün belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen ve ürünün standartlarda öngörülen güvenlik şartlarıyla performans ve kalite kriterlerine uygunluğunu gösteren işaret olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:



"Bir ürünün üzerinde TSE markası bulunması, bu ürünün üretim yerinde tetkikler yapıldığını, ürünün TSE laboratuvarlarında test ve muayenelerden geçtiğini göstermektedir. Tüm tetkikler sonunda standarda uygunluğu tespit edilen ürünler TSE markası kullanmaya hak kazanmaktadır. Dolayısıyla TSE markası, hem ürünlerin ilgili standarda uygunluğunun hem de sağlıklı, güvenli ve kaliteli olduğunun tescili anlamına gelmektedir. Tüketicilerin okul alışverişlerinde ve oyuncaklarda araması gereken bir başka marka ise CE işaretidir. CE işareti, üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren ve Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımı sağlayabilmek adına belirli mallarda bulunması zorunlu olan bir işarettir."



Şahin, velilerin aldıkları ürünlerin üzerinde ürünün mekanik ve fiziksel özelliklerinin standartlara uygunluğunu gösteren EN71-1, yanmazlık özelliğine ilişkin standartlara uygunluğunu gösteren EN71-2, ağır metallerin belirlenen sınırlar dahilinde kullanıldığını gösteren EN71-3 işaretlerini, fitalat ve BPA analizlerini ve diğer oyuncak güvenliği standartlarını da aramaları gerektiğini bildirdi.