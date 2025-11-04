TÜBİTAK 2209-A Araştırma Projeleri Destekleme Programı başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURU NASIL YAPILIR? Başvurular, 13 Ekim 2025 (Saat 13:30) ve 12 Kasım 2025 (Saat 17:30) tarihleri arasında https://tybs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden çevrimiçi olarak alınacaktır. Başvuru koşulları ve detaylı bilgilere TÜBİTAK’ın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. DESTEK MİKTARI VE ÖDEME KOŞULLARI Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir. Destek alanlar destek kararının TÜBİTAK web sayfasında ilan edilmesini takip eden en çok bir yıl içinde projesini tamamlamak zorundadır. Destek tutarı en fazla 9.000 TL'dir. Online başvuruda girişi yapılacak IBAN numarası mutlaka proje yürütücüsü öğrenciye ait olmalıdır. Öğrenci ve danışmanlara harcırah ya da yevmiye ödemesi yapılmamaktadır. Konaklama harcamaları destek kapsamına dahil edilemez.

BAŞVURU ŞARTLARI



Başvuru sahibinin ön lisans veya lisans öğrenimi* görüyor olması,



Projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması**



Aynı dönemde birden fazla başvuruda ve/veya önceki dönemlerde desteği devam eden bir 2209-A ya da 2209-B projesinde yer alınmamış olunması,



Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması gerekmektedir.



Öğrenciler programa bireysel veya ekip halinde başvuru yapabilirler. Tüm başvurularda proje yürütücüsü ve akademik danışman TÜBİTAK’a karşı müteselsilen sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 4 proje ortağı yer alabilir.



Aynı dönem içinde bir akademik danışman en fazla 5 projede görev alabilir.



Proje başlığı; araştırmanın amacını ve içeriğini yansıtan, açık ve anlaşılabilir şekilde bilimsel ifadeler kullanılarak belirlenmelidir.



Proje başlığı ve proje önerisi dahil olmak üzere başvuru kapsamında sunulan tüm belgelerde herhangi bir kurum, kuruluş, firma, ticari ürün ya da marka öne çıkarılmamalıdır. Ayrıca; dil, din, ırk, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç, ulusal ya da sosyal köken, doğum, ekonomik durum gibi sebeplerle ayrımcılık yapan, dışlayıcı veya rencide edici hiçbir ifade kullanılmamalıdır.