TÜBİTAK 2209-A proje sonuçları açıklandı (Destek hakkı kazanan projeler)

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan öğrenciler açıklandı. 34 bin 762 üniversite öğrencisinin başvuruda bulunduğu programda, 17 bin 889 proje destekleme almaya hak kazandı. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nın 2024 yılı 1. dönem başvuruları için sonuçların, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 2025 yılı Mart ayı içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. TÜBİTAK 2209-A proje sonuçları 8 Nisan 2025 tarihinde ilan edildi.

TÜBİTAK 2209-A DESTEKLEME PROGRAMI NEDİR?​



TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, üniversite öğrencilerini bilimsel araştırmalara teşvik etmek ve araştırma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla geliştirilmiş bir destek programıdır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen bu program, lisans öğrencilerinin proje yapma becerilerini geliştirmeyi ve bilimsel çalışmalara aktif katılım sağlamalarını hedefler.