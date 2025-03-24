TÜBİTAK 2209-A sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilecek?

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan öğrenciler için değerlendirmeler devam ediyor. 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2024/1 dönemi başvuruları 15 Kasım 2024 17:30’a kadar alınmıştı.



TÜBİTAK 2209-A SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nın 2024 yılı 1. dönem başvuruları için sonuçların, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 2025 yılı Mart ayı içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak, TÜBİTAK tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır. Başvuru sonuçlarınızı öğrenmek için TÜBİTAK BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi'ne kullanıcı girişi yaparak "Başvuru Durumu" alanını kontrol edebilirsiniz.

