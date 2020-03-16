TÜBİTAK dergileri ücretsiz erişime açıldı

TÜBİTAK dergilerinin tamamı ücretsiz erişime açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 tehlikesine karşı tedbirlerin alınması ve kalabalıklardan uzak durulması gerekiyor. Evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık" dedi.

Anadolu Ajansı 16.03.2020 - 16:09

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde vakit geçirecekler için TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtıklarını bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tehlikesine karşı tedbirlerin alınması ve kalabalıklardan uzak durulması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK'ın yayımları arasında Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri bulunuyor.

Söz konusu yayınlara, "services.tubitak.gov.tr/edergi" adresi üzerinden erişilebiliyor.

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