Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans öğrencilerie verilen TÜBİTAK bursunun 750 liradan bin 250 liraya yükseltildiğini açıkladı. Buna göre başarı performanslarına göre yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250 lira ve doktora öğrencileri de 5 bin 500 ile 7 bin 500 lira arasında burs alabilecek. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen TÜBİTAK burslarının artırıldığını açıkladı.Lisans öğrencilerine verilen 750 liralık bursun yüzde 67 artırıldığını söyleyen Erdoğan, öğrencilere aylık bin 250 lira verileceğini duyurdu.Erdoğan, "Aynı şekilde başarı performanslarına göre bundan böyle TÜBİTAK'tan yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250 lira, doktora öğrencileri 5 bin 500 ile 7 bin 500 lira, doktora sonrası araştırmacılar ise 7 bin 500 ile 10 bin lira arasına kadar aylık burs alabileceklerdir" dedi.TÜBİTAK BURSU NEDİR? TÜBİTAK'ın 2205-Lisans Burs Programı'nda; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda sayısal bölümler (Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler (Antropoloji, Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Coğrafya, Felsefe, İlahiyat, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı) için TYT puan türünde ilk 25 bine girerek yurt içindeki üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlara destek veriliyor.