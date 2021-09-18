TÜBİTAK’ta Doğa harikalarından büyük başarı

TÜBİTAK Bölge Sergisi’ne katılan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri hazırladıkları projelerle 7 birincilik alarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazanmıştı. Bölge Sergisi'nde toplamda 13 proje ile derece elde etme başarısı gösteren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri; 15. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Finallerinde toplamda 2 üçüncülük ve bir teşvik ödülü aldı.



Teknolojik tasarımdan yazılıma, kimyadan biyoloji alanına birçok alanda proje geliştiren öğrenciler ve danışman öğretmenler, bu başarıdan mutlu olduklarını dile getirerek kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiler.



BİTKİSEL ÇÖZELTİ KULLANILAN BUĞDAY (TRİTİCUM) BİTKİSİNİN KURAKLIK İLE MÜCADELESİ



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Alanya Kampüsü öğrencileri Ada Uzun ve Kuzey Yağdır, Danışman Öğretmenleri Mehmet Selim Çobanoğlu mentörlüğünde, kimya alanında geliştirdikleri iklim değişikliği ve kuraklığa dikkat çektikleri “Bı̇tkı̇sel Çözeltı̇ Kullanılan Buğday (Trı̇tı̇cum) Bı̇tkı̇sı̇nı̇n Kuraklık ı̇le Mücadelesı̇” projesi ile Üçüncülük kazandı. Proje, kurak tarım alanlarının üretime açılmasını, kuraklığa dayanıklı bitki özütlerinin kuraklığa hassas olan bitkileri korumasını ve su tüketiminin bilinçsiz kullanımını önleyerek kullanılmayan tarım alanlarının tekrardan canlandırılmasını amaçlıyor.



ENGELLİ ARAÇLARI İÇİN SOLAR KABLOSUZ ŞARJ İSTASYONLARI



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüsü öğrencisi Utku Berkay Tan, Danışman Öğretmeni Emre Toprak mentörlüğünde teknolojik tasarım alanında geliştrdiği “Engellı̇ Araçları ı̇çı̇n Solar Kablosuz Şarj İstasyonları” projesi ile Üçüncülük kazandı. Proje, başta şarjlı tekerlekli sandalyeler olmak üzere bireysel taşıma araçlarının halka açık yerlere kurulan güneş enerjili kablosuz şarj istasyonları üzerinden akülerinin şarj edilebilmesini sağlamayı amaçlıyor.



COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ŞİFALI BİTKİLERİN DOĞRU KULLANIMININ ÖNEMİ



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kartal Kampüsü öğrencisi İrem Bilici, Danışman Öğretmeni Yasemin Karahan mentörlüğünde biyoloji alanında geliştirdiği “COVID-19 Pandemı̇ Sürecı̇nde Şı̇falı Bitkileri Doğru Kullanımının Önemi” projesi ile Teşvik ödülünün sahibi oldu. Proje, hastalıkların tedavisinde geleneksel tıbbın yanında, tamamlayıcı ve alternatif tıp öğelerinden biri olan doğal taşlardan da yararlanılabileceği amaçlıyor.



15. TÜBİTAK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI HAKKINDA



TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla 15. kez düzenlendi.