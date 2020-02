Tüm illerde sınavla öğrenci alacak en az bir Anadolu Lisesi olacak

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okullar arasına 21 ildeki Anadolu liseleri de dahil edilecek.



Bu yıl sınava girecek öğrencilerin yaklaşık yüzde 10'unun sınavla öğrenci alan bir liseye yerleşeceğini, bu kapsamda bazı okulların kapasitesinin artırılacağı duyurulmuştu.



LGS kapsamında bu yıl liselere geçişte sınavlı ve sınavsız okul kapasitelerini belirleme çalışmaları sürüyor.



Çalışmalar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında genel müdür ve daire başkanlardan oluşan bir komisyon tarafından yürütülüyor. Komisyon, her ildeki LGS planlamasını il müdürlüğüyle koordineli yapıyor.



"SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARIN DENGELİ DAĞILIMINI ÖNEMSİYORUZ"



Geçen yıl bazı illerde, tarihi niteliğe sahip liseler, sınavla öğrenci alan okul kapsamına alınmıştı. Ancak geçen yıl LGS yerleştirmelerinde, bazı illerde sınavla öğrenci alan Anadolu lisesinin bulunmaması eleştirilmişti.



Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, yaptığı açıklamada, geçen yıl her ilde tarihi liseleri mümkün olduğunca sınavlı okul kapsamına aldıklarını ancak 21 il kaldığını ifade etti.



Bu illeri de kapsama aldıklarını bildiren Özer, şunları kaydetti: "Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karaman, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Ordu, Rize, Sinop, Tunceli ve Yalova'da merkez ve ilçelerde sınavla öğrenci alan Anadolu lisesi yoktu. Bu 21 ilimizde de artık bir Anadolu lisemiz sınavla öğrenci alacak. Böylece 81 ilde de sınavla öğrenci alacak en az bir Anadolu lisesi olacak. Burada amacımız, sınavla öğrenci alan okul sayısını artırmak değil sınavla öğrenci alan liselerin her ilde rahat bir şekilde ulaşılmasını sağlamaktır. Bir başka ifadeyle, sınavla öğrenci alan okulların tüm yurt sathında dengeli dağılımını önemsiyoruz. Bununla birlikte, tüm illerimizde sınavsız okulların kalitesini artırmak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor."

LGS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?