Tüm üniversitelere gönderildi. YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" çağrısı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar imzasını taşıyan "'Terörsüz Türkiye ' Hedefine Yükseköğretim Kurumlarının Katkısı" konulu yazı tüm üniversitelere gönderildi.

Türkiye'nin, milletin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik tarihi bir süreçten geçtiği belirtilen yazıda, "Terörsüz Türkiye " hedefinin ülkenin terör ve şiddetten tamamen arındırılması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde geleceğe bakabilmesi ve Türkiye'nin beşeri, ekonomik ile sosyal potansiyelinin daha ileri seviyelere taşınması bakımından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Üniversitelerin eğitim ve öğretim, bilimsel yayın ve araştırma misyonlarının yanı sıra topluma katkı hizmetleriyle ortak değerlerin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesinde önemli kurumlar olduğuna işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği gibi coğrafyamızı geleceğe taşıyacak eğitim ve öğretim, tarih, kültür ve değerlerimiz hepimizin üzerinde uzlaşacağı ortak paydamızdır. Bu çerçevede, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla, farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınması, akademik araştırma ve çalışmaların yürütülmesi, panel, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi ve ortaya konulacak bilimsel değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması sürece önemli katkı sağlayacaktır.

'Terörsüz Türkiye' hedefinin ülkemizin geleceği, toplumsal huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi, milli birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi bakımından taşıdığı önem göz önünde bulundurularak, üniversitelerimizin kendi akademik imkan, birikim ve öncelikleri doğrultusunda bu sürece bilimsel ve akademik çalışmalarla katkı sunmaları hususunda gereğini önemle rica ederim."

“YARINLARIMIZA VE GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ”

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine de yer verilen Özvar, Türkiye'nin terör nedeniyle geçmişte büyük acılar yaşadığına işaret ederek, "Terörsüz Türkiye" hedefinin ülkenin geleceği ve gençler için büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin ülkenin sahip olduğu potansiyeli harekete geçireceğini vurgulayan Özvar, "Terörsüz Türkiye, ülkemizin gücünün terörle ziyan olmaması, bütün imkan ve enerjisinin bilime, eğitime, üretime, kalkınmaya ve gençlerimizin geleceğine yönelmesi demektir. Ülkemizin geleceği aydınlıktır. Yarınlarımıza ve gençlerimize güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerin toplumsal huzurun ve kardeşliğin güçlendirilmesinde önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu aktaran Özvar, ülkenin dört bir yanından milyonlarca gencin üniversitelerde hayata hazırlandığını dile getirdi.

Özvar, yükseköğretim kurumlarının gençlerin ülkenin geleceği için birlikte ürettiği ve yarınlara beraber yürüdüğü "kardeşlik mekanları" olduğunu hatırlattı.

Üniversitelere de bu süreçte önemli görevler düştüğünü, üniversitelerin süreci desteklemesinin ötesinde bilgiyle, bilimle, araştırmayla kalıcı toplumsal huzurun inşasına katkı sunması gerektiğini belirten YÖK Başkanı Özvar, "Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşayabilmemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve vefayla anıyor, onların kıymetli ailelerine saygılarımızı, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırası daima milletimizin emaneti olacaktır." ifadesini kullandı.