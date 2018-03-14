Türk Eğitim-Sen'den sözlü sınav komisyonlarına temsilci talebi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yönetici atamaları için oluşturulacak sözlü sınav komisyonlarında sendika temsilcilerine yer verilmesi için tüm illerin uyarılması gerektiğini belirtti.



Geylan yaptığı yazılı açıklamada, ilgili yönetmelik doğrultusunda oluşturulacak sözlü sınav komisyonlarının, gelecek günlerde müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesinde önemli rol oynayacağını hatırlattı.



Geçmiş dönemde, yönetici görevlendirmelerinde oluşturulan sözlü sınav komisyonlarıyla ilgili birçok sıkıntı yaşandığını savunan Geylan, "Yönetici görevlendirmelerinde torpil listeleri elden ele dolaşmış, komisyon üyelerinden hazır listelerin onaylanması istenmiş, itiraz eden komisyon üyeleri istifaya zorlanmış, insanlar fişlenmişti" iddiasında bulundu.



Bu sıkıntıların yeniden yaşanmaması için Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Bakanlık yetkililerinin titiz davranması gerektiğini belirten Geylan, şunları kaydetti:



"Sendikamız, gerek yönetici görevlendirmelerinde gerek öğretmen atamalarında gerekse memur alımlarında sözlü sınava tamamen karşıdır. Yönetici görevlendirmelerinin sadece yazılı sınav puanları dikkate alınarak yapılmasını istiyoruz. Bu konudaki mücadelemiz her daim sürecektir ancak şu anda sözlü sınav komisyonlarının belirlenmesi gündemdedir. Adayların mağdur olmaması ise sendikamızın öncelikli görevlerindendir. Dolayısıyla Türk Eğitim-Sen sözlü sınav komisyonlarında görev yapacak kişilerin, yöneticilerin kariyer ve liyakat ilkesi gereğince işinin ehli olan görevini layıkıyla yerine getirebilecek kişiler arasından adaletli ve özenli bir şekilde seçilmesinin sağlanmasını talep etmektedir."



"KOMİSYONLARDA SENDİKA TEMSİİLERİ DE BULUNMALI"



Geylan, yapılacak sözlü sınavların şeffaf olabilmesi için oluşturulacak komisyonlarda, sendika temsilcilerinin de gözlemci olarak bulundurulması gerektiğini savunarak, "Sözlü sınav komisyonlarında gözlemci olarak Türkiye genelinde en çok üye kaydetmiş iki sendikanın temsilcilerine yer verilmesi için tüm illerin uyarılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.