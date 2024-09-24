Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuru tarihleri belli oldu: TEV burs başvurusu nasıl yapılır? TEV bursu ne kadar?

Türk Eğitim Vakfı (TEV)’nın 2024-2025 akademik yılı burs başvuruları 16 Eylül itibarıyla başladı. Bu yıl, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak ilk kez bir dijital platform üzerinden başvuru alınacak. Önceki yıla göre yüzde 100’e yakın bir oranda arttırılan “TEV Üniversite Eğitim Bursu” için başvurular 16 Eylül-11 Ekim 2024 tarihlerinde, TEV’in Obigenç isimli mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Eğitimde fırsat eşitliğini odağına alarak 57 yıllık köklü geçmişiyle faaliyetlerini sürdüren Türk Eğitim Vakfı (TEV), başarılı ve imkânları kısıtlı öğrencilerin eğitim hayatını kesintisiz şekilde sürdürebilmesini sağlayan kapsamlı bir destek sunuyor. 2024-2025 akademik yılında üniversite öğrencilerine yönelik TEV Üniversite Eğitim Bursu için başvurular, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, TEV tarafından tasarlanan Obigenç isimli mobil uygulama üzerinden, 16 Eylül-11 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak. Üniversite öğrencileri Obigenç uygulamasını App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.

TEV BURS BAŞVURU TARİHLERİ

TEV’in Meslek Lisesi Bursuna başvurular 9 Eylül-1 Kasım 2024 tarihleri arasında, Üstün Başarı Bursuna (ÜBB) başvurular 2 Eylül-4 Ekim 2024 tarihlerinde, sanat alanında eğitim gören öğrencilere verilen ÜBB Sanat Bursu başvuruları 21 Ekim-8 Kasım 2024 tarihlerinde, yüksek lisans ve doktora burslarına başvurmak isteyen adaylar için ise başvurular 23 Eylül-18 Ekim 2024 tarihlerinde tev.org.tr adresi üzerinden yapılmaya devam edecek.

TEV BURS MİKTARI



TEV, 2024-2025 akademik dönemi için aldığı yeni kararlar kapsamında aylık üniversite eğitim bursunu 4.500 TL, meslek lisesi bursunu ise 2.200 TL olarak belirledi. Başarı bursları kapsamındaki yüksek lisans öğrencilerine aylık burs miktarının 6.750 TL, doktora ve üstün başarı bursiyerlerine ise 9.000 TL olmasına karar verildi.



TEV Eğitim (Yükseköğrenim) bursiyerlerinin eğitim bursuna ek olarak alabildiği tamamlayıcı destekler bu yıl daha da genişletilerek 2.500 öğrenciye ilave aylık destek yapılacak. Öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak sunulan yeni tamamlayıcı destekler ile öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları zorlukların hafifletilmesi ve eğitim hayatlarına odaklanabilmeleri hedefleniyor. Yeni destek paketi çerçevesinde, öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere aylık 1.000 TL, ulaşım giderlerini karşılamak için 700 TL ve kitap-kırtasiye ihtiyaçları için 400 TL burs verilecek.



Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğrencilerin başarılı bir geleceğe adım atmalarını desteklemek için faaliyetlerini sürdüren Türk Eğitim Vakfı (TEV) hakkında detaylı bilgiye www.tev.org.tr web sitesinden ulaşılabilir.

